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«Зелені» депутати проти
«зелених» енергетиків:...

«Зелені» депутати проти «зелених» енергетиків:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 01:09

«Зелені» депутати проти «зелених» енергетиків:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні ринок відновлюваної енергетики лихоманить з початку червня через нові закони і правила, нові проблеми і неплатежі, нові загрози від старих і нових чиновників. Про це в колонці на Економічній правді написав співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, інвестор і девелопер Ігор Тинний, коментуючи лист УАВЕ на адресу президента України і Верховної Ради.

Дивися повний текст «Зелені» депутати проти «зелених» енергетиків: співзасновник УАВЕ назвав головні проблеми української енергосистеми.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 01:09

Так пусть "паны Тынные" попробуют продавать свою электрику "типа зеленую" за те же деньги что угольную, еще лучше ядерную, и мы посмотрим где они жить через 10-15 лет будут... А то у меня как-то не вяжется самый высокий тариф (0,2-0,164 евро / кВт) с самой бедной страной!!!
Radon
 
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