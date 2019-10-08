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«Зелені» депутати проти «зелених» енергетиків:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 01:09
Пропонуємо до обговорення:
В Україні ринок відновлюваної енергетики лихоманить з початку червня через нові закони і правила, нові проблеми і неплатежі, нові загрози від старих і нових чиновників. Про це в колонці на Економічній правді написав співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, інвестор і девелопер Ігор Тинний, коментуючи лист УАВЕ на адресу президента України і Верховної Ради.
Дивися повний текст «Зелені» депутати проти «зелених» енергетиків: співзасновник УАВЕ назвав головні проблеми української енергосистеми
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Додано: Суб 02 лис, 2019 01:09
Так пусть "паны Тынные" попробуют продавать свою электрику "типа зеленую" за те же деньги что угольную, еще лучше ядерную, и мы посмотрим где они жить через 10-15 лет будут... А то у меня как-то не вяжется самый высокий тариф (0,2-0,164 евро / кВт) с самой бедной страной!!!
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Додано: Суб 02 лис, 2019 17:02
Так уже обещают, что "всего через 11 лет" будут продавать даже дешевле ядерной :) Собсно, проблема не в том по сколько её продают а в том, что несмотря на якобы рынок, по этим ценам её обязаны купить.
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moveton
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Додано: Суб 02 лис, 2019 20:28
moveton написав:
...а в том, что несмотря на якобы рынок, по этим ценам её обязаны купить.
И имя ему энергетический рынок Украины.
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otg
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