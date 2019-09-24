Про це йдеться в оновленому прогнозі холдингу.
Дивися повний текст JP Morgan покращив прогноз курсу до кінця року.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 09:50
JP Morgan покращив прогноз курсу до кінця року
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Дивися повний текст JP Morgan покращив прогноз курсу до кінця року.
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