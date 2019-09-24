RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
JP Morgan покращив прогноз
курсу до кінця року

JP Morgan покращив прогноз курсу до кінця року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:50

JP Morgan покращив прогноз курсу до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в оновленому прогнозі холдингу.

Дивися повний текст JP Morgan покращив прогноз курсу до кінця року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91669
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:50

коломойський загроза, а не приват.
може пора припнути злодюгу?
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Андрій Камінський: українці не до кінця розуміють...
R2 » Вів 24 вер, 2019 07:49
9 960
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 18:01
safonovstanislav
Рада розраховує узаконити криптомайнінг вже цього року
R2 » Сер 30 жов, 2019 18:27
9 437
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 03:33
andrein
У Мінфіні запевняють, що 2020 року податки не зростуть
R2 » Чет 31 жов, 2019 09:33
2 96
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 жов, 2019 11:32
Vis

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.