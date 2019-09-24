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JP Morgan покращив прогноз курсу до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 лис, 2019 09:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в оновленому прогнозі холдингу.
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R2
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Додано: Суб 02 лис, 2019 09:50
коломойський загроза, а не приват.
може пора припнути злодюгу?
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igorbuda52
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Додано: Суб 02 лис, 2019 20:28
Значит будет 28
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75stasstas75
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