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Авіакомпанії з найжорсткішими
правилами провезення...

Авіакомпанії з найжорсткішими правилами провезення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:22

Авіакомпанії з найжорсткішими правилами провезення...

Пропонуємо до обговорення:
Безбагажний тариф економ-класу на авіалініях МАУ і SkyUp передбачає безкоштовне перевезення 7 кг ручної поклажі.

Дивися повний текст Авіакомпанії з найжорсткішими правилами провезення ручної поклажі в Україні (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:22

У ryanair ЕСТЬ ограничение по весу, 10кг.
arheops
 
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