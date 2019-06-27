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Авіакомпанії з найжорсткішими правилами провезення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 11:22
Пропонуємо до обговорення:
Безбагажний тариф економ-класу на авіалініях МАУ і SkyUp передбачає безкоштовне перевезення 7 кг ручної поклажі.
Дивися повний текст Авіакомпанії з найжорсткішими правилами провезення ручної поклажі в Україні (дослідження)
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Додано: Суб 02 лис, 2019 11:22
У ryanair ЕСТЬ ограничение по весу, 10кг.
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