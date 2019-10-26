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Кого чекають
українські роботодавці

Кого чекають українські роботодавці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:55

Кого чекають українські роботодавці

Пропонуємо до обговорення:
Уряд оприлюднив план дій до 2024 року

Дивися повний текст Кого чекають українські роботодавці.
R2
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