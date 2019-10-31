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Зарплатні очікування українців
зростають (інфографіка)

Зарплатні очікування українців зростають (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 13:03

Зарплатні очікування українців зростають (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У ІІІ кварталі 2019 року у українців збільшилася середня очікувана зарплата

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