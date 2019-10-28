У ІІІ кварталі 2019 року у українців збільшилася середня очікувана зарплата
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Додано: Суб 02 лис, 2019 13:03
Зарплатні очікування українців зростають (інфографіка)
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Дивися повний текст Зарплатні очікування українців зростають (інфографіка).
Додано: Нед 03 лис, 2019 08:03
Не так давно общался с бывшим коллегой. Он был в полном охренении от того, что зарплатные ожидания растут, а квалификация соискателей вакансий падает.
Говорит, что по его наблюдениям где-то во второй половине 2015 году усилился отток специалистов (в том плане, что среди сосискателей интересные кандидаты стали встречаться все реже, а среди коллег и знакомых стали расти чемоданные настроения), потом, где-то в конце 2018 года этот процесс пошел на спад - то ли большинство елающих уехало, то ли решили посмотреть на результаты выборов - а сейчас народ снова стал обсуждать "куда валить"
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:26
Зарплата выросла, гривна укрепилась. Чего ж им все неимется?
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