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Зарплатні очікування українців
зростають (інфографіка)

Зарплатні очікування українців зростають (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 13:03

Зарплатні очікування українців зростають (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У ІІІ кварталі 2019 року у українців збільшилася середня очікувана зарплата

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 08:03

Не так давно общался с бывшим коллегой. Он был в полном охренении от того, что зарплатные ожидания растут, а квалификация соискателей вакансий падает.
Говорит, что по его наблюдениям где-то во второй половине 2015 году усилился отток специалистов (в том плане, что среди сосискателей интересные кандидаты стали встречаться все реже, а среди коллег и знакомых стали расти чемоданные настроения), потом, где-то в конце 2018 года этот процесс пошел на спад - то ли большинство елающих уехало, то ли решили посмотреть на результаты выборов - а сейчас народ снова стал обсуждать "куда валить"
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:26

  PasserBy написав:Не так давно общался с бывшим коллегой. Он был в полном охренении от того, что зарплатные ожидания растут, а квалификация соискателей вакансий падает.
Говорит, что по его наблюдениям где-то во второй половине 2015 году усилился отток специалистов (в том плане, что среди сосискателей интересные кандидаты стали встречаться все реже, а среди коллег и знакомых стали расти чемоданные настроения), потом, где-то в конце 2018 года этот процесс пошел на спад - то ли большинство елающих уехало, то ли решили посмотреть на результаты выборов - а сейчас народ снова стал обсуждать "куда валить"

Зарплата выросла, гривна укрепилась. Чего ж им все неимется?
Gastarbaiter
 
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Tamagoch

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