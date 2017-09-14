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Українцям тричі підвищать
пенсії: кому і на скільки

Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:01

Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки

Пропонуємо до обговорення:
Так, у січні повинні підвищити пенсії військовим, а в липні і грудні зросте мінімальна пенсія для всіх громадян.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:01

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alekc_sizov
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