Так, у січні повинні підвищити пенсії військовим, а в липні і грудні зросте мінімальна пенсія для всіх громадян.
Дивися повний текст Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 15:01
Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки.
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:24
Re: Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки
Потом повысят тарифы и цены.
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