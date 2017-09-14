Так, у січні повинні підвищити пенсії військовим, а в липні і грудні зросте мінімальна пенсія для всіх громадян.
Дивися повний текст Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 15:01
Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки.
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:24
Re: Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки
Потом повысят тарифы и цены.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:08
ruvex Кроме того, на март будущего года запланирована индексация пенсий. - Не говорят что это не касается работающие пенсионеров - это тайна за семью печатями . Сам не знал , пока этого со мной не случилось- как только в пенс фонде прознали , так сразу же забрали все надбавки за стаж, индексацию так и надбавки до 2000 гривен, и вернули к уровню февраля 2019 - вот так..
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:52
Очередная тоска по временам Януковича При том Королевская обещала по 500 евро Каждому Подзабыли, наверное бигборды на каждом углу.....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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