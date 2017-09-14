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Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:10
Я не могу понять-военным не повышают пенсии,а выплачивают долги хотя трубят о повышении ещё одно вранье. При Порошенко врали и сейчас врут
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sirotkinalitvinova
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