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Українцям тричі підвищать
пенсії: кому і на скільки

Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:10

Я не могу понять-военным не повышают пенсии,а выплачивают долги хотя трубят о повышении ещё одно вранье. При Порошенко врали и сейчас врут
sirotkinalitvinova
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