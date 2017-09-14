Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 22:10
Я не могу понять-военным не повышают пенсии,а выплачивают долги хотя трубят о повышении ещё одно вранье. При Порошенко врали и сейчас врут
Додано: Пон 04 лис, 2019 07:59
Интересно выходит. Те кто не работал и не имеет достаточного стажа будут получать 1700 грн. , а у кого стаж ,например , 43 года , получают 2000 тыс. Вопрос : зачем тогда работать? И кому нужен стаж. Если пролежав на диване можно получить всего на 300 грн.час. меньше того , кто о пахал день в день почтиво полвека!?
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:01
Военным не повышают , а отдают долг за 2018 год.Когда эти твари уже нажрутся
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:24
Вопрос:куда будем девать деньги!!!!???Возможно, соберусь на Канары!!!! Если конечно кой-кого отпрявят на нары...
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