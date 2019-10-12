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Смарт «цеглина»: Samsung
представила суперзахищений...

Смарт «цеглина»: Samsung представила суперзахищений...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:37

Смарт «цеглина»: Samsung представила суперзахищений...

Пропонуємо до обговорення:
Новий смартфон повинен витримати занурення в воду, захищений від ударів, пилу і вібрацій

Дивися повний текст Смарт «цеглина»: Samsung представила суперзахищений телефон (фото).
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а где (фото) ?
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ждем поступления на рынок Украины
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https://www.ixbt.com/news/2019/10/29/sa ... ldpro.html
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