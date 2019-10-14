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Смарт «цеглина»: Samsung представила суперзахищений...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 лис, 2019 15:37
Пропонуємо до обговорення:
Новий смартфон повинен витримати занурення в воду, захищений від ударів, пилу і вібрацій
Дивися повний текст Смарт «цеглина»: Samsung представила суперзахищений телефон (фото)
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Додано: Суб 02 лис, 2019 15:37
а где (фото) ?
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