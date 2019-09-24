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Міцна гривня погано вплинула
на ринок нерухомості - експерт

Міцна гривня погано вплинула на ринок нерухомості - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:06

Міцна гривня погано вплинула на ринок нерухомості - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на бум житлового будівництва, попит на квартири в Україні залишається низьким.

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