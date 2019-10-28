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Коли поліція може
зупинити автомобіль

Коли поліція може зупинити автомобіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 23:20

Коли поліція може зупинити автомобіль

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст Коли поліція може зупинити автомобіль.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 10:04

Один мент сказал что у него АЖ 9 (!) причин для остановки, перечисленные в законе о нац.полиции, включая, напр., наличие аналогичной машины в базе данных угнанных!

Проверил - точно, так и есть.

Так что, автор трындит о том, чего не знает!
Миша-клиент
 
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