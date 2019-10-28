Про це повідомляє "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Коли поліція може зупинити автомобіль.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:20
Коли поліція може зупинити автомобіль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли поліція може зупинити автомобіль.
Додано: Нед 03 лис, 2019 10:04
Один мент сказал что у него АЖ 9 (!) причин для остановки, перечисленные в законе о нац.полиции, включая, напр., наличие аналогичной машины в базе данных угнанных!
Проверил - точно, так и есть.
Так что, автор трындит о том, чего не знает!
|