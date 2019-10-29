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Без тварин та дітей: чому
орендодавці перебирають...

Без тварин та дітей: чому орендодавці перебирають...
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 00:26

Без тварин та дітей: чому орендодавці перебирають...

Пропонуємо до обговорення:
Розповів експерт ринку нерухомості Сергій Костецький.

Дивися повний текст Без тварин та дітей: чому орендодавці перебирають квартирантами.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 00:26

У Києві на одного потенційного клієнта приходиться по 40 квартир для оренди.

Може навпаки? Бо як тоді це в'яжеться із заголовком? Якби на 1 людину було 40 квартир, то орендодавці би не перебирали клієнтами, а навпаки, на колінах за ними повзали і просили зняти їх квартиру.
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