Розповів експерт ринку нерухомості Сергій Костецький.
Дивися повний текст Без тварин та дітей: чому орендодавці перебирають квартирантами.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 00:26
Без тварин та дітей: чому орендодавці перебирають...
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Дивися повний текст Без тварин та дітей: чому орендодавці перебирають квартирантами.
Додано: Нед 03 лис, 2019 00:26
Може навпаки? Бо як тоді це в'яжеться із заголовком? Якби на 1 людину було 40 квартир, то орендодавці би не перебирали клієнтами, а навпаки, на колінах за ними повзали і просили зняти їх квартиру.
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:34
Поднмать цену дальше и жить ничего не делая и не заботясь о своих трущобах которые и так сдавались понаехавшим с каждым годом получается все труднее, потому что понаехали едут в более денежные страны, аппетиты ничегонеделающих растут, а экономика в это время все хуже.
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