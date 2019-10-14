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У Лондоні запустять водневі автобуси (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лис, 2019 06:26
Пропонуємо до обговорення:
В 2020 році Лондон отримає 34 водневі автобуси CaetanoBus H2.City Gold з пробігом до 400 км.
Дивися повний текст У Лондоні запустять водневі автобуси (фото)
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Додано: Нед 03 лис, 2019 06:26
60 кВт (81 л.с.) мало для автобуса длиной 10-12 метров.
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Пон 21 жов, 2019 10:54
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