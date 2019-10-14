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У Лондоні запустять
водневі автобуси (фото)

У Лондоні запустять водневі автобуси (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 06:26

У Лондоні запустять водневі автобуси (фото)

Пропонуємо до обговорення:
В 2020 році Лондон отримає 34 водневі автобуси CaetanoBus H2.City Gold з пробігом до 400 км.

Дивися повний текст У Лондоні запустять водневі автобуси (фото).
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 06:26

60 кВт (81 л.с.) мало для автобуса длиной 10-12 метров.
avk
 
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Написано про електромотор на 180кВт, отже будуть 3 установки по 60кВт щоб видати необхідну потужність
dinozavrik
 
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