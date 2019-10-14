В 2020 році Лондон отримає 34 водневі автобуси CaetanoBus H2.City Gold з пробігом до 400 км.
Дивися повний текст У Лондоні запустять водневі автобуси (фото).
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Додано: Нед 03 лис, 2019 06:26
У Лондоні запустять водневі автобуси (фото)
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Дивися повний текст У Лондоні запустять водневі автобуси (фото).
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:19
Написано про електромотор на 180кВт, отже будуть 3 установки по 60кВт щоб видати необхідну потужність
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:55
Со следующего года заправляться будут из водородопроводной трубы Коболева.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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