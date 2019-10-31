Перше місце в рейтингу розділили між собою Київ і Мінськ.
Дивися повний текст Рейтинг європейських столиць із найдешевшим метро за версією Insider.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 09:39
Рейтинг європейських столиць із найдешевшим метро за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рейтинг європейських столиць із найдешевшим метро за версією Insider.
Додано: Нед 03 лис, 2019 09:39
я так понял автор имеет ввиду плату за пересадки для киевлян на другой вид транспорта.
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