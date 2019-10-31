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Рейтинг європейських столиць
із найдешевшим метро за...

Рейтинг європейських столиць із найдешевшим метро за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 09:39

Рейтинг європейських столиць із найдешевшим метро за...

Пропонуємо до обговорення:
Перше місце в рейтингу розділили між собою Київ і Мінськ.

Дивися повний текст Рейтинг європейських столиць із найдешевшим метро за версією Insider.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 09:39

я так понял автор имеет ввиду плату за пересадки для киевлян на другой вид транспорта.
vitoauto7
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 09:32

Да, поляк тратит на поездку на работу как и киевлянин. Только там зарплата в 3 раза выше
alex7gk
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