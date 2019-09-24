Імпорт легкових автомобілів в Україну в січні-вересні 2019 року склав 2,6 мільярда доларів.
Дивися повний текст Українці з початку року ввезли іномарок на $2,6 мільярда.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 11:17
Українці з початку року ввезли іномарок на $2,6 мільярда
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці з початку року ввезли іномарок на $2,6 мільярда.
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:18
Re: Українці з початку року ввезли іномарок на $2,6 мільярда
а вот это уже из ряда вон какие марки и модели были куплены
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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