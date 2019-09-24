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Українці з початку року ввезли
іномарок на $2,6 мільярда

Українці з початку року ввезли іномарок на $2,6 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:17

Українці з початку року ввезли іномарок на $2,6 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Імпорт легкових автомобілів в Україну в січні-вересні 2019 року склав 2,6 мільярда доларів.

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R2
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самая бедная страна в Европе ( ну вторая по бедности) , ага ...
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:18

Re: Українці з початку року ввезли іномарок на $2,6 мільярда

Также в ГФС сообщили, что в январе-сентябре Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 9,125 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Уганде.

а вот это уже из ряда вон :shock: какие марки и модели были куплены :?:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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