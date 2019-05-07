Мобільний оператор lifecell в липні-вересні 2019 року збільшив чистий збиток на 82,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 338,3 млн грн.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 11:20
lifecell збільшив чистий збиток на 80%
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Додано: Нед 03 лис, 2019 11:20
бл%н возьмите меня генеральным либо коммерческим чистый убыток будет сокращен в два раза менее чем за год , а за два выйдем в ноль
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