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lifecell збільшив
чистий збиток на 80%

lifecell збільшив чистий збиток на 80%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:20

lifecell збільшив чистий збиток на 80%

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор lifecell в липні-вересні 2019 року збільшив чистий збиток на 82,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 338,3 млн грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:20

бл%н возьмите меня генеральным либо коммерческим чистый убыток будет сокращен в два раза менее чем за год , а за два выйдем в ноль
yama
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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