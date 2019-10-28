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Вперше за два роки: продажі
смартфонів почали зростати...

Вперше за два роки: продажі смартфонів почали зростати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:23

Вперше за два роки: продажі смартфонів почали зростати...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Canalys провела дослідження ринку смартфонів та з’ясувала, що вперше за два роки продажі смартфонів у світі почали зростати. Цікаво, що важливу роль в цьому зіграли рекордні продажі Huawei.

Дивися повний текст Вперше за два роки: продажі смартфонів почали зростати (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:23

средний срок службы смартфона как раз два года, вот старые смартфоны приходят в негодность их выбрасывают и покупают новые
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:38

Re: Вперше за два роки: продажі смартфонів почали зростати..

yama написав:средний срок службы смартфона как раз два года, вот старые смартфоны приходят в негодность их выбрасывают и покупают новые
Вы так пишите, будто два года назад их все синхронно купили новые. Да, в среднем они живут пару лет, но эти парк лет у каждого наступают в разное время, и потому объяснить рост продаж массовым обновлением старых телефонов нельзя
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:44

Наверное связано с 5G.
В Китае в крупных городах запустили 5G
вот и выросли продажи новых смартфонов.
Наверное внутренний рынок китая и дал этот мировой прирост.
Чтобы пользоваться 5G надо новый смартфон покупать. :(
Yura_Gag
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