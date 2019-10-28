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Вперше за два роки: продажі
смартфонів почали зростати...

Вперше за два роки: продажі смартфонів почали зростати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:23

Вперше за два роки: продажі смартфонів почали зростати...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Canalys провела дослідження ринку смартфонів та з’ясувала, що вперше за два роки продажі смартфонів у світі почали зростати. Цікаво, що важливу роль в цьому зіграли рекордні продажі Huawei.

Дивися повний текст Вперше за два роки: продажі смартфонів почали зростати (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:23

средний срок службы смартфона как раз два года, вот старые смартфоны приходят в негодность их выбрасывают и покупают новые
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:38

Re: Вперше за два роки: продажі смартфонів почали зростати..

yama написав:средний срок службы смартфона как раз два года, вот старые смартфоны приходят в негодность их выбрасывают и покупают новые
Вы так пишите, будто два года назад их все синхронно купили новые. Да, в среднем они живут пару лет, но эти пару лет у каждого наступают в разное время, и потому объяснить рост продаж массовым обновлением старых телефонов нельзя
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:44

Наверное связано с 5G.
В Китае в крупных городах запустили 5G
вот и выросли продажи новых смартфонов.
Наверное внутренний рынок китая и дал этот мировой прирост.
Чтобы пользоваться 5G надо новый смартфон покупать. :(
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:56

  yama написав:средний срок службы смартфона как раз два года, вот старые смартфоны приходят в негодность их выбрасывают и покупают новые


Нормальные смартфоны не ломаются, если их на пол не бросать. У меня до сих пор iPhone 4 нормально работает, не говоря уже про 5, 6, и тд. Просто так ломается только китайский кал. Как говорится, скупой платит дважды : )
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 23:16

  Forum написав:
  yama написав:средний срок службы смартфона как раз два года, вот старые смартфоны приходят в негодность их выбрасывают и покупают новые


Нормальные смартфоны не ломаются, если их на пол не бросать. У меня до сих пор iPhone 4 нормально работает, не говоря уже про 5, 6, и тд. Просто так ломается только китайский кал. Как говорится, скупой платит дважды : )

при чем тут скупой ! в силу особенности конструкции современных телефонов , а именно сенсорный экран во всю площадь разбить их куда проще чем старые кнопочные
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 02:47

  yama написав:
  Forum написав:
  yama написав:средний срок службы смартфона как раз два года, вот старые смартфоны приходят в негодность их выбрасывают и покупают новые


Нормальные смартфоны не ломаются, если их на пол не бросать. У меня до сих пор iPhone 4 нормально работает, не говоря уже про 5, 6, и тд. Просто так ломается только китайский кал. Как говорится, скупой платит дважды : )

при чем тут скупой ! в силу особенности конструкции современных телефонов , а именно сенсорный экран во всю площадь разбить их куда проще чем старые кнопочные


Так я же специально сделал поправку в своем посте: "если их на пол не бросать". А так конечно можно что угодно расколотить. Это всё равно, что обсуждать качество ноутбуков или компьютеров в зависимости от выносливости после падения на пол. Это просто нонсенс какой-то. Мы же говорим про гаджеты и их работу, а не про кривые руки их владельцев. Было заявлено, что "средний срок службы смартфона как раз два года", я опроверг это. Правда с руками у меня всё в порядке и на пол я ничего не роняю, особенно когда смартфон стоит более 1000$ : )
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 07:30

  Forum написав:
  yama написав:средний срок службы смартфона как раз два года, вот старые смартфоны приходят в негодность их выбрасывают и покупают новые


Нормальные смартфоны не ломаются, если их на пол не бросать. У меня до сих пор iPhone 4 нормально работает, ...


Дело не в том что ломаются или нет, дело в том что средний цикл обновления смартфонов примерно два года. То есть через два года смартфон "устаревает".
Появляются те фишки которых в старых смартах не было, или они не были столь распространенными - NFC, гугл пэй, датчик отпечатка пальца, 3g,4g,5g, распознование лица и так далее.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 07:48

  Shram написав:
  Forum написав:
  yama написав:средний срок службы смартфона как раз два года, вот старые смартфоны приходят в негодность их выбрасывают и покупают новые


Нормальные смартфоны не ломаются, если их на пол не бросать. У меня до сих пор iPhone 4 нормально работает, ...


Дело не в том что ломаются или нет, дело в том что средний цикл обновления смартфонов примерно два года. То есть через два года смартфон "устаревает".
Появляются те фишки которых в старых смартах не было, или они не были столь распространенными - NFC, гугл пэй, датчик отпечатка пальца, 3g,4g,5g, распознование лица и так далее.

Не всем нужны эти технологические штуки, разве что 4g.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 07:53

  BIGor написав:
  Shram написав:
  Forum написав:
Нормальные смартфоны не ломаются, если их на пол не бросать. У меня до сих пор iPhone 4 нормально работает, ...


Дело не в том что ломаются или нет, дело в том что средний цикл обновления смартфонов примерно два года. То есть через два года смартфон "устаревает".
Появляются те фишки которых в старых смартах не было, или они не были столь распространенными - NFC, гугл пэй, датчик отпечатка пальца, 3g,4g,5g, распознование лица и так далее.

Не всем нужны эти технологические штуки, разве что 4g.


Но с ними удобнее.
Они расширяют функционал телефона, упрощают работу с ним.

Уверен что ранее владельцы кнопочных телефонов про смарты писали - "не всем нужны эти технологические примочки".
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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