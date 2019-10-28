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Вперше за два роки: продажі
смартфонів почали зростати...

Вперше за два роки: продажі смартфонів почали зростати...
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:16

  Forum написав: Нормальные смартфоны не ломаются, если их на пол не бросать. У меня до сих пор iPhone 4 нормально работает, не говоря уже про 5, 6, и тд. Просто так ломается только китайский кал. Как говорится, скупой платит дважды : )


при чем тут скупой ! в силу особенности конструкции современных телефонов , а именно сенсорный экран во всю площадь разбить их куда проще чем старые кнопочные[/quote]

Так я же специально сделал поправку в своем посте: "если их на пол не бросать". А так конечно можно что угодно расколотить. Это всё равно, что обсуждать качество ноутбуков или компьютеров в зависимости от выносливости после падения на пол. Это просто нонсенс какой-то. Мы же говорим про гаджеты и их работу, а не про кривые руки их владельцев. Было заявлено, что "средний срок службы смартфона как раз два года", я опроверг это. Правда с руками у меня всё в порядке и на пол я ничего не роняю, особенно когда смартфон стоит более 1000$ : )[/quote]

согласен с вами коллега , но согласитесь и вы со мной что делая смартфона из стекла вероятность его краха значительно увеличивается . Есть рейтинг стойкости смартфонов к падениям и вы не поверите даже нормальные китайские производители тестируют смартфоны на падения . А так да я свой смартфон роняю раз в год :) пока переживает ..был бы айфон какой уже давно был бы весь потресканный
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:28

По последним данным сшя готовится выдать спецразрешения 206 амеркомпанияям на торговлю с Huawei. Так что после этого хуавей вполне может догнать самсунги по объемам продаж смартфонов, например.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:07

  BIGor написав:Не всем нужны эти технологические штуки, разве что 4g.

:D
Конечно не всем.
Есть даже категория телефонов -- "Бабушкафон".
Это когда не очень много кнопок, а то пока все запомнишь.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:25

Re: Вперше за два роки: продажі смартфонів почали зростати..

Та більш імовірне не це - народ перестає користуватися планшетами і переходять на смартфони . Планшети не встигають так швидко змінюватися . А екрани вже стали достатньо великі для практично всього . Ну і 2-3 роки в будь-якому випадку строк життя смартфона . Андроїд 5 чи 6 вже не йде ... Ну і ЛТЕ все-таки не 3G ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:40

  Shram написав:
  Forum написав:
  yama написав:средний срок службы смартфона как раз два года, вот старые смартфоны приходят в негодность их выбрасывают и покупают новые


Нормальные смартфоны не ломаются, если их на пол не бросать. У меня до сих пор iPhone 4 нормально работает, ...


Дело не в том что ломаются или нет, дело в том что средний цикл обновления смартфонов примерно два года. То есть через два года смартфон "устаревает".
Появляются те фишки которых в старых смартах не было, или они не были столь распространенными - NFC, гугл пэй, датчик отпечатка пальца, 3g,4g,5g, распознование лица и так далее.

а еще - обновления ОС, на старые телефоны как-то свежий андроид накатываться не хочет, и софтоделы постепенно сворачивают поддержку устаревших версий и выпускают всё более прожорливый к ресурсам. Ну и качество камеры - куда ж без неё. Меняю телефон раз в три года, как раз за это время начинается деградация батареи и накапливаются царапины и иные повреждения.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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