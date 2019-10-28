Вперше за два роки: продажі смартфонів почали зростати...

Додано: Пон 04 лис, 2019 10:16

Forum написав: Нормальные смартфоны не ломаются, если их на пол не бросать. У меня до сих пор iPhone 4 нормально работает, не говоря уже про 5, 6, и тд. Просто так ломается только китайский кал. Как говорится, скупой платит дважды : ) Нормальные смартфоны не ломаются, если их на пол не бросать. У меня до сих пор iPhone 4 нормально работает, не говоря уже про 5, 6, и тд. Просто так ломается только китайский кал. Как говорится, скупой платит дважды : )

при чем тут скупой ! в силу особенности конструкции современных телефонов , а именно сенсорный экран во всю площадь разбить их куда проще чем старые кнопочные[/quote]Так я же специально сделал поправку в своем посте: "если их на пол не бросать". А так конечно можно что угодно расколотить. Это всё равно, что обсуждать качество ноутбуков или компьютеров в зависимости от выносливости после падения на пол. Это просто нонсенс какой-то. Мы же говорим про гаджеты и их работу, а не про кривые руки их владельцев. Было заявлено, что "средний срок службы смартфона как раз два года", я опроверг это. Правда с руками у меня всё в порядке и на пол я ничего не роняю, особенно когда смартфон стоит более 1000$ : )[/quote]согласен с вами коллега , но согласитесь и вы со мной что делая смартфона из стекла вероятность его краха значительно увеличивается . Есть рейтинг стойкости смартфонов к падениям и вы не поверите даже нормальные китайские производители тестируют смартфоны на падения . А так да я свой смартфон роняю раз в годпока переживает ..был бы айфон какой уже давно был бы весь потресканный