Кожен п’ятий опитаний має досвід роботи за кордоном. Ще 77% респондентів були б не проти попрацювати за межами України.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 12:50
Куди та чому їдуть українські трудові мігранти (опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди та чому їдуть українські трудові мігранти (опитування).
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:50
Такі опитування не відповідають дійсності.
Наприклад, більшість заробітчан їдуть у Польщу - це факт. Але в опитуванні ТОП-країни Канада, США і Німеччина
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