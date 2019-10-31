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Куди та чому їдуть українські
трудові мігранти (опитування)

Куди та чому їдуть українські трудові мігранти (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:50

Куди та чому їдуть українські трудові мігранти (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Кожен п’ятий опитаний має досвід роботи за кордоном. Ще 77% респондентів були б не проти попрацювати за межами України.

Дивися повний текст Куди та чому їдуть українські трудові мігранти (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:50

Такі опитування не відповідають дійсності.
Наприклад, більшість заробітчан їдуть у Польщу - це факт. Але в опитуванні ТОП-країни Канада, США і Німеччина
andrijk777
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