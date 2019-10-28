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Suzuki представила кросовер за 5300 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:14
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Suzuki представила новий субкомпактний кросовер Suzuki S-Presso, чия вартість склала всього 5300 доларів.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 13:14
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