Компанія Suzuki представила новий субкомпактний кросовер Suzuki S-Presso, чия вартість склала всього 5300 доларів.
Дивися повний текст Suzuki представила кросовер за 5300 доларів.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 13:14
Suzuki представила кросовер за 5300 доларів
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Дивися повний текст Suzuki представила кросовер за 5300 доларів.
Додано: Нед 03 лис, 2019 15:10
К сожалению рассчитано на сколько мне известно на рынок Индии, тудаже смотрит и Рено с подобным кроссовером стоимостью до 5000$. Украина богатая страна и может позволить себе 30 летнию таврию за 2000$!!!
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:55
почему сразу не сделать электрокар? такое ощущение, что поубирали почти все, но забыли вытащить двс и поставить батарею.
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:10
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