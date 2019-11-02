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Suzuki представила
кросовер за 5300 доларів

Suzuki представила кросовер за 5300 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:14

Suzuki представила кросовер за 5300 доларів

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Suzuki представила новий субкомпактний кросовер Suzuki S-Presso, чия вартість склала всього 5300 доларів.

Дивися повний текст Suzuki представила кросовер за 5300 доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:14

В Україні плани на продаж є?
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:10

К сожалению рассчитано на сколько мне известно на рынок Индии, тудаже смотрит и Рено с подобным кроссовером стоимостью до 5000$. Украина богатая страна и может позволить себе 30 летнию таврию за 2000$!!!
shamray2406
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:02

В украине он как всегда будет стоить 108)
moresus
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:55

почему сразу не сделать электрокар? такое ощущение, что поубирали почти все, но забыли вытащить двс и поставить батарею.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:39

Потому что электрокар будет стоить дороже, чем 5300$
s_bugaenko1979
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:10

  s_bugaenko1979 написав:Потому что электрокар будет стоить дороже, чем 5300$


С какого перепуга?
rjkz
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