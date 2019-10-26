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На які надбавки до пенсії має право розраховувати пенсіонер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:27
Пропонуємо до обговорення:
Пенсії в Україні призначають відповідно до законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон №1058), «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про прокуратуру».
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Додано: Нед 03 лис, 2019 13:27
Это все брехня от Зеленского.
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