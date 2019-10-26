RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На які надбавки до пенсії має
право розраховувати пенсіонер

На які надбавки до пенсії має право розраховувати пенсіонер
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:27

На які надбавки до пенсії має право розраховувати пенсіонер

Пропонуємо до обговорення:
Пенсії в Україні призначають відповідно до законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон №1058), «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про прокуратуру».

Дивися повний текст На які надбавки до пенсії має право розраховувати пенсіонер.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91682
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:27

Это все брехня от Зеленского.
dr_bois
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 19.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки
R2 » Суб 02 лис, 2019 15:01
8 763
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лис, 2019 09:23
antikkristall
У кого найбільше зросли пенсії в третьому кварталі
R2 » Чет 31 жов, 2019 19:55
3 256
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 10:25
ferolik
Українцям підвищили трудовий стаж: хто залишиться без пенсії 1, 2
R2 » Суб 26 жов, 2019 21:18
17 3209
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2019 19:56
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7520)
03.11.2019 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.