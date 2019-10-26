|
|
|
На які надбавки до пенсії має право розраховувати пенсіонер
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:27
Пропонуємо до обговорення:
Пенсії в Україні призначають відповідно до законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон №1058), «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про прокуратуру».
Дивися повний текст На які надбавки до пенсії має право розраховувати пенсіонер
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91683
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:27
Это все брехня от Зеленского.
-
dr_bois
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 19.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лис, 2019 15:04
Надбавка за ребенка до 18 лет 150 грн, ох и разбагател
-
fqf007
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лис, 2019 18:41
Больше слушайте,уже лапша на ушах не держится.
-
buynevich17
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 03.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:03
Когда читаешь радостные сообщения о якобы повышении пенсий а восторженной форме, складывается впечатление о том, что над нами издеваются с особым ценизмом и издевательством. Вот интересно, смогли бы сами эти восторженные писаки, прожить на эти нищенские крохи которые выделяют нам, простым гражданам, зажравшиеся министры и депутаты? Особенно это заметно тем пенсионерами которые вышли на пенсию три- четыре года назад. Наше мудрое правительство рассчитывало пенсии беря зарплаты того времени, а сейчас зарплата выросла в пять шесть раз. Почему же пенсии не подросли по такому же принципу? Или цены для пенсионеров остались на прежнем уровне? А вывод напрашивается один, им наплевать на пожилых людей, мы отработанный материал, ведь не даром на государственном уровне пенсионер считается лицом которое находится на доживании. Просто стыдно и больно за то, что люди без совести и человечности находятся на высших должностях управления нашей страны.
-
molcanoved7777
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 28.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:29
Брехня, средняя пенсия -это 2000 гр.Конечно если добавить пенсии прокуроров и банкиров то будет и 5000 гр
-
valdorik55
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|