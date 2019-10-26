На які надбавки до пенсії має право розраховувати пенсіонер

Додано: Нед 03 лис, 2019 20:03

Когда читаешь радостные сообщения о якобы повышении пенсий а восторженной форме, складывается впечатление о том, что над нами издеваются с особым ценизмом и издевательством. Вот интересно, смогли бы сами эти восторженные писаки, прожить на эти нищенские крохи которые выделяют нам, простым гражданам, зажравшиеся министры и депутаты? Особенно это заметно тем пенсионерами которые вышли на пенсию три- четыре года назад. Наше мудрое правительство рассчитывало пенсии беря зарплаты того времени, а сейчас зарплата выросла в пять шесть раз. Почему же пенсии не подросли по такому же принципу? Или цены для пенсионеров остались на прежнем уровне? А вывод напрашивается один, им наплевать на пожилых людей, мы отработанный материал, ведь не даром на государственном уровне пенсионер считается лицом которое находится на доживании. Просто стыдно и больно за то, что люди без совести и человечности находятся на высших должностях управления нашей страны.