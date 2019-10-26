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На які надбавки до пенсії має
право розраховувати пенсіонер

На які надбавки до пенсії має право розраховувати пенсіонер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:27

На які надбавки до пенсії має право розраховувати пенсіонер

Пропонуємо до обговорення:
Пенсії в Україні призначають відповідно до законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон №1058), «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про прокуратуру».

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:27

Это все брехня от Зеленского.
dr_bois
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:04

Надбавка за ребенка до 18 лет 150 грн, ох и разбагател
fqf007
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 18:41

Больше слушайте,уже лапша на ушах не держится.
buynevich17
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:03

Когда читаешь радостные сообщения о якобы повышении пенсий а восторженной форме, складывается впечатление о том, что над нами издеваются с особым ценизмом и издевательством. Вот интересно, смогли бы сами эти восторженные писаки, прожить на эти нищенские крохи которые выделяют нам, простым гражданам, зажравшиеся министры и депутаты? Особенно это заметно тем пенсионерами которые вышли на пенсию три- четыре года назад. Наше мудрое правительство рассчитывало пенсии беря зарплаты того времени, а сейчас зарплата выросла в пять шесть раз. Почему же пенсии не подросли по такому же принципу? Или цены для пенсионеров остались на прежнем уровне? А вывод напрашивается один, им наплевать на пожилых людей, мы отработанный материал, ведь не даром на государственном уровне пенсионер считается лицом которое находится на доживании. Просто стыдно и больно за то, что люди без совести и человечности находятся на высших должностях управления нашей страны.
molcanoved7777
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:29

Брехня, средняя пенсия -это 2000 гр.Конечно если добавить пенсии прокуроров и банкиров то будет и 5000 гр
valdorik55
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 07:53

Снова 5 лет на теже грабли люди стали. Хотят в Европе быть,то для начала социальные стандарты заделать надо. А уж потом только в Европу хотеть!!!!!
britvavin
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:20

Статью писал пьяный фантазёр. Пускай покажет где в Законе «О социальной защите детей войны» прописаны надбавки к пенсии.
deneg net
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