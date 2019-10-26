Американські експерти розрахували питому вартість одного кілометра запасу ходу виходячи з вартості автомобіля і його пробігу на одному заряді, заявленому виробником.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:17
Купівля яких електромобілів найбільш раціональна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Купівля яких електромобілів найбільш раціональна.
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:17
Делить стоимость машины на запас хода аккумулятора и получать стоимость километра, эти американские эксперты или ученые в конец обдолбались похоже. Кому это интересно, лучше посчитайте стоимость владения за 3-5 лет или за 100000км и озвучьте запас хода после 50-100 тыс.км.
Додано: Нед 03 лис, 2019 23:26
такая информация уже давно есть и все подробно расписано
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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