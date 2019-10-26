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Купівля яких електромобілів
найбільш раціональна

Купівля яких електромобілів найбільш раціональна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:17

Купівля яких електромобілів найбільш раціональна

Пропонуємо до обговорення:
Американські експерти розрахували питому вартість одного кілометра запасу ходу виходячи з вартості автомобіля і його пробігу на одному заряді, заявленому виробником.

Дивися повний текст Купівля яких електромобілів найбільш раціональна.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:17

Делить стоимость машины на запас хода аккумулятора и получать стоимость километра, эти американские эксперты или ученые в конец обдолбались похоже. Кому это интересно, лучше посчитайте стоимость владения за 3-5 лет или за 100000км и озвучьте запас хода после 50-100 тыс.км.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 23:26

  tigr-uu написав:Делить стоимость машины на запас хода аккумулятора и получать стоимость километра, эти американские эксперты или ученые в конец обдолбались похоже. Кому это интересно, лучше посчитайте стоимость владения за 3-5 лет или за 100000км и озвучьте запас хода после 50-100 тыс.км.

такая информация уже давно есть и все подробно расписано
https://www.youtube.com/watch?v=4sBbVeiQ0II
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:31

Электромобили покупать не выгодно вообще.
blueiceua
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