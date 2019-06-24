Штраф за перевезення дітей без автокрісла: прояснилася...

Додано: Пон 04 лис, 2019 11:43

ewsdewsd2 написав: Опять стоны начались. Всегда находятся причины, чтобы нарушать законы,а здесь-то речь идёт о безопасности. Нет денег на кресло - ходите пешком. А ещё хотят жить как "в эуропе". Никто за вас это не сделает. Начните с себя. Опять стоны начались. Всегда находятся причины, чтобы нарушать законы,а здесь-то речь идёт о безопасности. Нет денег на кресло - ходите пешком. А ещё хотят жить как "в эуропе". Никто за вас это не сделает. Начните с себя.

Вам не хватает мозгов понять, что не всем нужна машина и не все могут водить машину. Что касается такси, там им проще не брать пассажиров с детьми (официально убер шатл берет пассажиров 12+ лет), чем возить какие-то кресла.И да если посчитать статистику, то вероятность угробить себя и ребенка куда больше у человека, который таскает его за собой каждый день, чем у человека который пару раз в месяц отвезет его в поликлинику. Да и для серьезная авария не реальна на скорости 10-20 км по пробкам.И такие деятели как вы, после неудачных попыток вызвать такси, будут вынуждены всеже купить семью машину. И будете ли считать себе виновными в смерти, если такой чел устроит аварию. и их-за этого скорая не успеет вовремя . ну или женщина, отвлекаясь на ребенка в кресле собьет кого-то на переходе.Перевозить детей на мотоцикле или велосипеде куда опаснее как вы к этому относитесь ? Или логика у меня есть оформленная евробляха с креслом - все к кого нет хотяб евробляхи и кресла должны ходить пешком или платить штрафы ?Что касается безопасности, надо еще запретить обслуживать машины в не сертифицированных центрах, штрафы за не проведенное вовремя обслуживание, штрафы за парковку где подало и многое другое...