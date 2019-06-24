Ініціатива обов'язково стосуватиметься і таксі.
Дивися повний текст Штраф за перевезення дітей без автокрісла: прояснилася ситуація з таксі.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:27
Штраф за перевезення дітей без автокрісла: прояснилася...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штраф за перевезення дітей без автокрісла: прояснилася ситуація з таксі.
Додано: Пон 04 лис, 2019 09:21
Ну от пройшло кілька днів - переварював цю інформацію і продумував варіанти ...
Погана ситуація - дуже обмежує взагалі можливості перевезення сім"ї . Для багатих - це практично байдуже , а для більшості автомобілістів - виникають проблеми . От як з таксі - але для себе . Достатньо масова ситуація - одна машина на велику сім"ю . Ну - насправді на невелику - звичайну - старше покоління і молодше з 2 малими дітьми . Раніше вони всі поміщалися в авто - ззаду двоє дорослих і двоє дітей . Тепер на 2 дітей треба 2 крісла ззаду і ще в достатньо велику ( в малу вже не влізе ) - поміститься один дорослий ...
Все - приїхали ... Треба ще одну машину ...
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:20
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:29
Вдумайтесь!
Те кто перевозят детей без детских автокресел - убийцы!!!
Каждый раз когда сажаете ребёнка просто на сиденье авто вспоминайте об этом.
Доказано, что без автокресла у ребёнка выжить в аварии шансов минимум.
Особенно удивляют идиоты которые держат детей на руках.
Это самое страшное, потому что ребёнок вылетает через стекло и разбивается 100%
А по поводу цены, не надо плакать
Заправка полного бака на авто около 1500 грн, и сколько же стоит б\у автокресло в очень хорошем состоянии.
Нельзя ставить знак равенства между жизнью ребёнка и баком бензина.
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:32
Маршрутки, троллейбусы, автобусы???
А как же наши скоростные гонщики-маршруточники? Как там детей перевозили и перевозят? Получается что там ответственности ноль?
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:36
Там и совести ноль
Вы посмотрите какие забитые маршрутки едут в час пик.
Ноги из окон торчат
Малейшее дтп и шансы выжить в этой душегубке близки к нулю
Наши маршрутки бессовестно везут людей на тот свет...
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:47
таксисту не проблема купить один раз дешевое б/у кресло. Но есть проблема другая: куда его засунуть? в багажник? отлично. там уже балон с газом лежит и колесо, добавляем кресло и вуаля... сумки берём с собой в салон... Или может кресло сразу в салон поставить? и сколько взрослых пассажиров влезет тогда, которые без детей едут? максимум 2?
Додано: Пон 04 лис, 2019 11:01
Опять стоны начались. Всегда находятся причины, чтобы нарушать законы,а здесь-то речь идёт о безопасности. Нет денег на кресло - ходите пешком. А ещё хотят жить как "в эуропе". Никто за вас это не сделает. Начните с себя.
Додано: Пон 04 лис, 2019 11:43
Вам не хватает мозгов понять, что не всем нужна машина и не все могут водить машину. Что касается такси, там им проще не брать пассажиров с детьми (официально убер шатл берет пассажиров 12+ лет), чем возить какие-то кресла.И да если посчитать статистику, то вероятность угробить себя и ребенка куда больше у человека, который таскает его за собой каждый день, чем у человека который пару раз в месяц отвезет его в поликлинику. Да и для серьезная авария не реальна на скорости 10-20 км по пробкам.
И такие деятели как вы, после неудачных попыток вызвать такси, будут вынуждены всеже купить семью машину. И будете ли считать себе виновными в смерти, если такой чел устроит аварию. и их-за этого скорая не успеет вовремя . ну или женщина, отвлекаясь на ребенка в кресле собьет кого-то на переходе.
Перевозить детей на мотоцикле или велосипеде куда опаснее как вы к этому относитесь ? Или логика у меня есть оформленная евробляха с креслом - все к кого нет хотяб евробляхи и кресла должны ходить пешком или платить штрафы ?
Что касается безопасности, надо еще запретить обслуживать машины в не сертифицированных центрах, штрафы за не проведенное вовремя обслуживание, штрафы за парковку где подало и многое другое...
Востаннє редагувалось ssnet в Пон 04 лис, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лис, 2019 11:45
Ездите на такси.
Или покупайте свой "идеальный автобус".
- ???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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