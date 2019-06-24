Ну будет как в Европе: есть таксисты, у которых стоит кресло, а есть без. Вызываешь нужного, и всё.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:53
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:04
По нашим пробкам это не выгодно. Даже эта услуга будет стоить денег. Тащится через пол города чтоб проехать небольшое расстояние не особо желающих найдется.
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:25
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:32
Немає в ПДР України такого пункту ... І взагалі 21 розділ - перевезення пасажирів , 22 - вантажу ...
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:34
Re: Штраф за перевезення дітей без автокрісла: прояснилася..
Я зрозумів - тих , хто реально дітей возить - тут поки що немає ...
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:40
Почему же нет. 70% населения страны возит детей на общественном транспорте (маршрутки, автобусы) в котором нет не то чтобы кресел детских, а даже ремней безопасности! Даже больше, в большинстве случаев в общественном нужно стоять как шпрот а это очень серъезное нарушение ПДД. Да и в целом общественный транспорт не отвечает никаким нормам безопасности. Почему это правительство забыло об всех этих людях и их детях? Расскажите нам пожалуйста.
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:48
bublik_ltd
Я просто процитую ПДР :
21.11.б) дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, — у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на передньому сидінні легкового автомобіля — без використання зазначених спеціальних засобів; на задньому сидінні мотоцикла та мопеда;
Тобто якщо у вас якась машина , автобус чи щось там ще без ременів безпеки - можете возити як завгодно ...
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