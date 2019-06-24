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Штраф за перевезення дітей без автокрісла: прояснилася...
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:53
jr_diava88 написав:
Или может кресло сразу в салон поставить? и сколько взрослых пассажиров влезет тогда, которые без детей едут? максимум 2?
Ну будет как в Европе: есть таксисты, у которых стоит кресло, а есть без. Вызываешь нужного, и всё.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 12:04
N0mad написав: jr_diava88 написав:
Или может кресло сразу в салон поставить? и сколько взрослых пассажиров влезет тогда, которые без детей едут? максимум 2?
Ну будет как в Европе: есть таксисты, у которых стоит кресло, а есть без. Вызываешь нужного, и всё.
По нашим пробкам это не выгодно. Даже эта услуга будет стоить денег. Тащится через пол города чтоб проехать небольшое расстояние не особо желающих найдется.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 12:21
де це той автор бачив дитяче крісло за 300грн?
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folker
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Додано: Пон 04 лис, 2019 12:25
folker написав:
де це той автор бачив дитяче крісло за 300грн?
Наверно, там же где и сыр за 58 грн/кг
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Додано: Пон 04 лис, 2019 12:32
_hunter написав: Puente написав:
Раніше вони всі поміщалися в авто - ззаду двоє дорослих і двоє дітей .
И точно так же как и сейчас их штрафовали, когда ловили -- за нарушение пункта 22.8. Так что опять никакой зрады.
Немає в ПДР України такого пункту ... І взагалі 21 розділ - перевезення пасажирів , 22 - вантажу ...
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Додано: Пон 04 лис, 2019 12:34
Я зрозумів - тих , хто реально дітей возить - тут поки що немає ...
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Додано: Пон 04 лис, 2019 12:40
Puente написав:
Я зрозумів - тих , хто реально дітей возить - тут поки що немає ...
Почему же нет. 70% населения страны возит детей на общественном транспорте (маршрутки, автобусы) в котором нет не то чтобы кресел детских, а даже ремней безопасности! Даже больше, в большинстве случаев в общественном нужно стоять как шпрот а это очень серъезное нарушение ПДД. Да и в целом общественный транспорт не отвечает никаким нормам безопасности. Почему это правительство забыло об всех этих людях и их детях? Расскажите нам пожалуйста.
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