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Штраф за перевезення дітей без
автокрісла: прояснилася...

Штраф за перевезення дітей без автокрісла: прояснилася...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:53

  jr_diava88 написав:Или может кресло сразу в салон поставить? и сколько взрослых пассажиров влезет тогда, которые без детей едут? максимум 2?

Ну будет как в Европе: есть таксисты, у которых стоит кресло, а есть без. Вызываешь нужного, и всё.
N0mad
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:04

  N0mad написав:
  jr_diava88 написав:Или может кресло сразу в салон поставить? и сколько взрослых пассажиров влезет тогда, которые без детей едут? максимум 2?

Ну будет как в Европе: есть таксисты, у которых стоит кресло, а есть без. Вызываешь нужного, и всё.

По нашим пробкам это не выгодно. Даже эта услуга будет стоить денег. Тащится через пол города чтоб проехать небольшое расстояние не особо желающих найдется.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:21

де це той автор бачив дитяче крісло за 300грн?
folker
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:25

  folker написав:де це той автор бачив дитяче крісло за 300грн?

Наверно, там же где и сыр за 58 грн/кг :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:32

  _hunter написав:
  Puente написав:Раніше вони всі поміщалися в авто - ззаду двоє дорослих і двоє дітей .

И точно так же как и сейчас их штрафовали, когда ловили -- за нарушение пункта 22.8. Так что опять никакой зрады.

Немає в ПДР України такого пункту ... І взагалі 21 розділ - перевезення пасажирів , 22 - вантажу ...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:34

Re: Штраф за перевезення дітей без автокрісла: прояснилася..

Я зрозумів - тих , хто реально дітей возить - тут поки що немає ...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:40

  Puente написав:Я зрозумів - тих , хто реально дітей возить - тут поки що немає ...


Почему же нет. 70% населения страны возит детей на общественном транспорте (маршрутки, автобусы) в котором нет не то чтобы кресел детских, а даже ремней безопасности! Даже больше, в большинстве случаев в общественном нужно стоять как шпрот а это очень серъезное нарушение ПДД. Да и в целом общественный транспорт не отвечает никаким нормам безопасности. Почему это правительство забыло об всех этих людях и их детях? Расскажите нам пожалуйста.
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