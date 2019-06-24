Штраф за перевезення дітей без автокрісла: прояснилася...

Серьезно? -- и даже пункт правил этих самых, грубо попранных, ПДД назвать получится?
Это сейчас сейчас о бомже-маршрутках было? -- Или таки про _госсудартсвенный_ ОТ?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лис, 2019 13:22
Серьезно? -- и даже пункт правил этих самых, грубо попранных, ПДД назвать получится?
Это сейчас сейчас о бомже-маршрутках было? -- Или таки про _госсудартсвенный_ ОТ?
Додано: Пон 04 лис, 2019 13:24
Ну - не знаю , як Ви , а мені інколи траплялося возити багато дітей ( маленьких - від 3 до 9 ) - і реально міліція ( тоді ще вона була ) претензій не мала . І немовля зараз теж на руках не можна - тобто під нього ще одне крісло-люльку треба ...
І якщо вже про таксі мова йде - скажіть мені - хто буде мам з немовлятами новонародженими возити - це не "звичайне" крісло дитяче ...
Ну і по-простому - щось я взагалі не бачив , щоб на задньому сидінні хтось ременем себе прив"язував . А якщо троє - то навіть таке і не уявляю собі ...
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:04
Аргументация просто поражает: "я всегда 6-ти полоски на красный перебегаю -- проблем не было". Или "да я каждые выходные по бутылке водки выпиваю -- и ничего".
Кстати про милицию -- это, как я понимаю еще при совке было ("у нас" уже ДАІ за порядком следило)? -- тогда народ вообще непуганный был -- в машине даже не пристегивался никто...
Не совсем понимаю зачем/для чего их куда-то аж прямо "возить". Но все от родителей зависит -- пока как в Европе жесткой сертификации не будет:
-- кому пофиг -- будут в обычных возить
-- кому нет -- купят авто-люльку
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:05
Плюс минимальное кресло стоит от 300 гривен - пускай этот идиот возит своих детей в этих креслах!!!!
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:08
Дмитрий Шпенов - идиот??? “Плюс минимальное кресло стоит от 300 гривен!!!!!!!!!!!!!!
Своих возил??? или рядом бежали???
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:10
У ВАС діти взагалі то є ? З Роддому жінку забирали ? Нічого не розумієте взагалі про автомобілі , хто в них їздить і як ...
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:21
йдеться про підкладку під сідниці ( бустер) для збільшення росту старших дітей щоб їх можна було прищепнути стандартним ремнем
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:21
Есть. Ребенка вез в автолюльке. Сейчас вожу в автокресле.
Но забрать ребенка из род-дома -- это один раз. Я же спрашивал про _возить_.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|