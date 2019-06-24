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Штраф за перевезення дітей без
автокрісла: прояснилася...

Штраф за перевезення дітей без автокрісла: прояснилася...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:22

  bublik_ltd написав:Даже больше, в большинстве случаев в общественном нужно стоять как шпрот а это очень серъезное нарушение ПДД.

Серьезно? -- и даже пункт правил этих самых, грубо попранных, ПДД назвать получится?

  bublik_ltd написав:Да и в целом общественный транспорт не отвечает никаким нормам безопасности.

Это сейчас сейчас о бомже-маршрутках было? -- Или таки про _госсудартсвенный_ ОТ?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:24

  _hunter написав:
  Puente написав:перевезення пасажирів

Да -- ошибся -- 21.1:
перевозить пассажиров в транспортном средстве, оборудованном местами для сидения в ко­личестве, предусмотренном технической характери­стикой

Т.е. шестером, да еще и пару мешков картошки сверху (чтобы место не пустовало) и раньше нельзя было.

Ну - не знаю , як Ви , а мені інколи траплялося возити багато дітей ( маленьких - від 3 до 9 ) - і реально міліція ( тоді ще вона була ) претензій не мала . І немовля зараз теж на руках не можна - тобто під нього ще одне крісло-люльку треба ...
І якщо вже про таксі мова йде - скажіть мені - хто буде мам з немовлятами новонародженими возити - це не "звичайне" крісло дитяче ...
Ну і по-простому - щось я взагалі не бачив , щоб на задньому сидінні хтось ременем себе прив"язував . А якщо троє - то навіть таке і не уявляю собі ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:04

  Puente написав:
  _hunter написав:
  Puente написав:перевезення пасажирів

Да -- ошибся -- 21.1:
перевозить пассажиров в транспортном средстве, оборудованном местами для сидения в ко­личестве, предусмотренном технической характери­стикой

Т.е. шестером, да еще и пару мешков картошки сверху (чтобы место не пустовало) и раньше нельзя было.

Ну - не знаю , як Ви , а мені інколи траплялося возити багато дітей ( маленьких - від 3 до 9 ) - і реально міліція ( тоді ще вона була ) претензій не мала .

Аргументация просто поражает: "я всегда 6-ти полоски на красный перебегаю -- проблем не было". Или "да я каждые выходные по бутылке водки выпиваю -- и ничего".
Кстати про милицию -- это, как я понимаю еще при совке было ("у нас" уже ДАІ за порядком следило)? -- тогда народ вообще непуганный был -- в машине даже не пристегивался никто...

  Puente написав:І якщо вже про таксі мова йде - скажіть мені - хто буде мам з немовлятами новонародженими возити - це не "звичайне" крісло дитяче ...

Не совсем понимаю зачем/для чего их куда-то аж прямо "возить". Но все от родителей зависит -- пока как в Европе жесткой сертификации не будет:
-- кому пофиг -- будут в обычных возить
-- кому нет -- купят авто-люльку
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:05

Плюс минимальное кресло стоит от 300 гривен - пускай этот идиот возит своих детей в этих креслах!!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:08

Дмитрий Шпенов - идиот??? “Плюс минимальное кресло стоит от 300 гривен!!!!!!!!!!!!!!
Своих возил??? или рядом бежали???
mapamapa
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:10

  _hunter написав:
  Puente написав:І якщо вже про таксі мова йде - скажіть мені - хто буде мам з немовлятами новонародженими возити - це не "звичайне" крісло дитяче ...

Не совсем понимаю зачем/для чего их куда-то аж прямо "возить". Но все от родителей зависит -- пока как в Европе жесткой сертификации не будет:
-- кому пофиг -- будут в обычных возить
-- кому нет -- купят авто-люльку

У ВАС діти взагалі то є ? З Роддому жінку забирали ? Нічого не розумієте взагалі про автомобілі , хто в них їздить і як ...
Puente
 
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  folker написав:де це той автор бачив дитяче крісло за 300грн?
йдеться про підкладку під сідниці ( бустер) для збільшення росту старших дітей щоб їх можна було прищепнути стандартним ремнем
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:21

  Puente написав:
  _hunter написав:
  Puente написав:І якщо вже про таксі мова йде - скажіть мені - хто буде мам з немовлятами новонародженими возити - це не "звичайне" крісло дитяче ...

Не совсем понимаю зачем/для чего их куда-то аж прямо "возить". Но все от родителей зависит -- пока как в Европе жесткой сертификации не будет:
-- кому пофиг -- будут в обычных возить
-- кому нет -- купят авто-люльку

У ВАС діти взагалі то є ? З Роддому жінку забирали ? Нічого не розумієте взагалі про автомобілі , хто в них їздить і як ...

Есть. Ребенка вез в автолюльке. Сейчас вожу в автокресле.
Но забрать ребенка из род-дома -- это один раз. Я же спрашивал про _возить_.
_hunter
 
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