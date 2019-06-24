Штраф за перевезення дітей без автокрісла: прояснилася...

Додано: Пон 04 лис, 2019 14:04

Puente написав: _hunter написав: Puente написав: перевезення пасажирів перевезення пасажирів

Да -- ошибся -- 21.1:

перевозить пассажиров в транспортном средстве, оборудованном местами для сидения в ко­личестве, предусмотренном технической характери­стикой

Т.е. шестером, да еще и пару мешков картошки сверху (чтобы место не пустовало) и раньше нельзя было. Да -- ошибся -- 21.1:Т.е. шестером, да еще и пару мешков картошки сверху (чтобы место не пустовало) и раньше нельзя было.

Ну - не знаю , як Ви , а мені інколи траплялося возити багато дітей ( маленьких - від 3 до 9 ) - і реально міліція ( тоді ще вона була ) претензій не мала . Ну - не знаю , як Ви , а мені інколи траплялося возити багато дітей ( маленьких - від 3 до 9 ) - і реально міліція ( тоді ще вона була ) претензій не мала .

Puente написав: І якщо вже про таксі мова йде - скажіть мені - хто буде мам з немовлятами новонародженими возити - це не "звичайне" крісло дитяче ...

І якщо вже про таксі мова йде - скажіть мені - хто буде мам з немовлятами новонародженими возити - це не "звичайне" крісло дитяче ...

Аргументация просто поражает: "я всегда 6-ти полоски на красный перебегаю -- проблем не было". Или "да я каждые выходные по бутылке водки выпиваю -- и ничего".Кстати про милицию -- это, как я понимаю еще при совке было ("у нас" уже ДАІ за порядком следило)? -- тогда народ вообще непуганный был -- в машине даже не пристегивался никто...Не совсем понимаю зачем/для чего их куда-то аж прямо "возить". Но все от родителей зависит -- пока как в Европе жесткой сертификации не будет:-- кому пофиг -- будут в обычных возить-- кому нет -- купят авто-люльку