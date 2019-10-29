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Оцінили можливі втрати України через закон про криптовалюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:13
Пропонуємо до обговорення:
За словами Момота, за останні три роки він проінвестував в українську економіку близько 100 млн грн.
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